Dit is ons Team van de Week!

Zoals elke speeldag gingen we ook dit weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje.

Doel

In doel posteren we deze week Eike Bansen. Enkel op een strafschop moest de goalie van Zulte Waregem zich gewonnen geven, verder pakte hij uit met enkele knappe reddingen. De jonge goalie maakte ook vorig seizoen al de nodige indruk bij Essevee.

Verdediging

Achterin kiezen we deze week voor vier man en dan doen we nog heel wat spelers onrecht aan. Velkovski was dé missing link op linksachter voor Cercle Brugge (vergelijk gerust met Pandzo), terwijl Lucumi (assist en clean sheet), Peyre (goal en clean sheet), Biancone (belangrijke clean sheet), Kaboré en Castro-Montes het team ook niet halen.

Doen dat wel: Dries Wouters, een scorende gelegenheidslinksachter. Vincent Kompany, een scorende heerser achterin. Clinton Mata, die opnieuw geen duel verloor. En Murillo, een scorende rechtsachter die ook voor een assist zorgde.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Owusu en Van Damme als regulatoren. Die laatste werd vorig seizoen nog weggeplukt bij Waasland-Beveren door KV Mechelen, zullen ze daar ondertussen spijt hebben ... Cimirot was de geweldenaar van Standard, Hotic regelde de rechterflank bij Cercle Brugge.

Aanval

Voorin kiezen we voor David - alweer goed voor drie doelpunten voor de Buffalo's en absolute klasse. En wat te zeggen van het doelpunt en de prestatie van Obbi Oularé?

Dat levert dan onderstaand elftal op: