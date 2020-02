Vercauteren wil Mechelen en Genk niet schofferen: "Dat zouden ze me niet in dank afnemen"

Anderlecht heeft zijn fans nog eens een ouderwetse doelpuntenkermis cadeau gegeven. Dat was lang geleden. Van 2016 tegen Mainz om precies te zijn. Frank Vercauteren weet wel dat hij het gewoon van match tot match zal moeten blijven bekijken.

Want Mechelen en Genk blijven winnen. “Het is de realiteit dat ik soms bepaalde resultaten anders wil zien, maar ik vloek niet op Mechelen en Genk”, lachte Vercauteren. “Dat zijn twee ex-werkgevers en die zouden me dat kwalijk nemen. Wij kijken alleen naar onszelf en spreken geen seconde meer over play-off 1."

"Elke match proberen we nu te winnen en dan zien we wel. Volgende week moeten we naar Waasland-Beveren. Gezien hun degradatiezorgen krijgen we daar een totaal andere tegenstander. Het wordt een kwestie van onszelf weer in vraag te stellen en het niveau van vandaag te halen.”