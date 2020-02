Zakaria Bakkali vindt na 16 maanden en veel blessureleed nog eens de weg naar de netten: "Ik schat me op 80%"

Het slotakkoord van de ruime zege van Anderlecht tegen Eupen werd geplaatst door Zakaria Bakkali. De goal deed deugd voor de winger, die de laatste tijd veel in de lappenmand vertoefde. Zijn laatste goal dateert van 25 oktober 2018, toen hij twee keer raak trof tegen Fenerbahçe.

Zakaria Bakkali tekende voor de 6-1. 'Set over' en niet veel later volgde het laatste fluitsignaal van de ref. "We hebben er veel werk in gestoken maar nu vallen de goals eindelijk", aldus Bakkali, die zijn vierde invalbeurt van het seizoen afwerkte. "We moesten absoluut winnen en dat moeten we ook de volgende weken doen. Het zijn nog allemaal finales, want ik geloof nog in play-off 1."

Na lang blessureleed viel de 24-jarige Bakkali voor de vierde keer in dit seizoen en met een mooi doelpunt zette hij de kers op de taart. Hij leek wel een andere speler in vergelijking met de match tegen Cercle Brugge. "Dit is een mentale opkikker voor me. Ik hoop dat ik tot aan het einde van het seizoen nog zo veel mogelijk kan spelen. Ik stond bijna een jaar aan de kant. Ik boek vooruitgang en laat ons zeggen dat ik op 80% van mijn kunnen zit."