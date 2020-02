KV Oostende ziet contract van clubicoon Jonckheere weldra aflopen, ex-coach wil hem graag inlijven

Bij KV Oostende zien tal van spelers hun contract aan het einde van dit seizoen aflopen. Clubicoon Michiel Jonckheere is een van hen en er is alvast een geïnteresseerde partij om hem over te nemen.

Michiel Jonckheere geniet interesse van KV Kortrijk, dat meldde Het Nieuwsblad dinsdagochtend. De centrale middenvelder werkte bij de kustploeg iets meer dan twee jaar samen met Yves Vanderhaeghe, de huidige coach van Kortrijk. De 30-jarige middenvelder kent de coach, de competitie en kan aan het einde van het seizoen gratis vertrekken. Kortom een interessant profiel dus voor de Kerels. Jonckheere werd zaterdag nog in de bloemetjes gezet omdat hij voor de 200e keer het shirt van Oostende droeg. Komt er binnenkort een einde aan die lange periode van clubtrouw? De middenvelder speelt al sinds 2011 bij de Kustboys. Proficiat aan Michiel Jonckheere met 200 wedstrijden bij KVO. Daarmee komt hij in select groepje van 12 spelers die kaap van 200 gerond hebben. Shirt uit handen van Miss België Celine Van Ouytsel. #kvozwa #jpl pic.twitter.com/oAsxMm3E3L — KV Oostende (@kvoostende) February 23, 2020