Belgische belofte-international verlengt bij eersteklasser

Maxime Busi heeft zijn contract met 5 jaar verlengd bij Sporting Charleroi. De 20-jarige centrale verdediger is al enkele maanden vaste titularis bij Charleroi, wat hem ook een plek opleverde bij de Belgische U21-ploeg.

Tijdens de wintermercato stond Busi al in de belangstelling van het Italiaanse Torino, maar de verdediger heeft duidelijk nog geen zin in een buitenlands avontuur. Onder trainer Belhocine werd hij een vaste pion in de basis bij Charleroi en hij wil de club bedanken voor die kans. Daarom verlengt hij met 5 jaar bij de zebra's, zijn contract loopt nu tot medio 2025.

Mede dankzij hem staat Charleroi op een mooie 4e plaats en doet het nog volop mee in de strijd voor Europese tickets.