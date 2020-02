Toch wat goed nieuws uit Anderlechtse ziekenboeg, enkele honderden fans op open training

Anderlecht hield op woensdag nog eens een zeldzame open training in het Lotto Park. Een 350 à 400 supporters trotseerden het slechte weer. Zij zagen toch enkele spelers terugkeren.

Yari Verschaeren traint al sinds vorige week volop mee en was ook nu weer aanwezig. Hij kende geen terugval na de beloftenmatch die hij maandag speelde. Maar ook Nacer Chadli was weer op training.

De belangrijke winger sukkelde weken met de kuit, maar zou nu weer fit zijn. Of hij voor zaterdag in de wedstrijdselectie zit, zullen we pas vrijdag weten.