Deschacht vertelt sappig verhaal over Anderlecht-periode: "Ik zei het tegen Weiler en vloog meteen naar de B-kern"

Olivier Deschacht groeide dit seizoen uit als sterkhouder bij Zulte Waregem. De ervaren verdediger voelt zich thuis in het Regenboogstadion. Hij krijgt zelfs inspraak in het tactische plannetje. En dat had hij ooit in Brussel ook eens geprobeerd.

Olivier Deschacht blaast de loftrompet voor Francky Dury. De coach van Zulte Waregem vraagt én gebruikt de mening van de verdediger. “Ik zou een goede T2 zijn”, lacht laatstgenoemde in Het Laatste Nieuws. “Ik heb het in het verleden ook wel geprobeerd”, doet Deschacht een boekje open over zijn periode bij RSC Anderlecht. “Ik heb Rene Weiler een paar keer gezegd dat het allemaal een beetje offensiever mocht. Ik vloog meteen naar de B-kern.” Ook door Hein Vanhaezebrouck werd ik achter min of meer afgestraft Ook Hein Vanhaezebrouck was niet opgezet met de mening van Deschacht. “Een pak spelers vonden dat we te veel op tactiek trainden. Ik ben hem dat gaan zeggen. Hein nam het ook niet goed op. Ook daarvoor ben ik achteraf min of meer afgestraft.”