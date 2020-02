Waalse derby onder hoogspanning: "Ik heb de indruk dat de rivaliteit groter is dan voorheen"

De derby tussen Charleroi en Standard is onder de taalgrens doorheen de tijd meer en meer in de schijnwerpers komen staan. Zondag is het weer zover en beide teams doen aardig mee bovenin het klassement.

Michel Preud'homme ziet dat Charleroi en zijn team op gelijke hoogte staan in het klassement, maar aan de ranking denkt hij nu niet. "Onze focus ligt niet op die derde plaats. We willen gewoon nog zoveel mogelijk punten pakken voor we aan de play-offs beginnen", liet hij op de persconferentie in de aanloop naar de Waalse clash optekenen. Standard is nu drie matchen op een rij ongeslagen en MPH wil die lijn doortrekken. "De ploeg beheerst nu enkele principes en dat laat ons toe om nieuwe ingrediënten aan ons spel toe te voegen." Thuis kan de club altijd rekenen op de massale steun van een kolkend Sclessin. Op Charleroi zal er echter ook veel animo zijn. "We weten wat deze match voor de achterban van beide clubs betekent. Ik heb de indruk dat de rivaliteit groter is dan voorheen", besloot hij.





Volg Charleroi - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (01/03).