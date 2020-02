Neerpede is nog niet uitgevist: Vercauteren laat twee tieners meetrainen met de A-kern

Een van de redenen dat Anderlecht flirt met het mislopen van Play-Off 1 is de (vaak noodgedwongen) inbreng van de vele jongeren in de ploeg. Kompany gaf echter al meermaals aan door te willen gaan met deze strategie.

Ze houden ook woord bij Anderlecht want volgens Sudpresse staan er wederom twee talenten op de deur te kloppen. Zowel Chris Kalulika als Zino Debast mochten meetrainen met de A-kern in de voorbereiding op de match tegen Waasland-Beveren.

Kalulika is een 18-jarige aanvaller die al meermaals raak trof bij de beloften. Zino Debast is dan weer een centrale verdediger van amper 16 jaar. De jeugdinternational tekende in oktober 2019 een contract bij Anderlecht.