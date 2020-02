Cercle Brugge mist sterkhouder tegen AA Gent

Cercle Brugge speelt dit weekend een belangrijke wedstrijd tegen AA Gent. Ze zijn aan een knappe opmars bezig, maar dit weekend moet de club van Storck het wel doen zonder Stef Peeters.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de middenvelder van Cercle Brugge een probleem aan de heup. Daarom is hij er niet bij tegen AA Gent. Een zware aderlating voor Storck en zijn ploeg, want Peeters was dit seizoen al goed voor 7 doelpunten. Daarmee is hij zelfs topschutter van de club.

Naast Peeters kan Storck ook geen beroep doen op Gory. Hij heeft een blessure aan de adductoren. Foster en Dekuyper zijn er dan weer wel bij in de wedstrijdkern.