Vercauteren blij met progressie Vlap: "Zijn kwaliteiten zijn groter dan zijn gebreken"

Michel Vlap heeft lang geschipperd tussen veld en bank, maar op dit moment is hij gewoon de meest efficiënte speler van Anderlecht. Acht goals en drie afgekeurde doelpunten. Voor doel is er niemand scherper dan hij. Maar hij is ook niet altijd bij de les in het spel.

Het is een dualiteit die ook Frank Vercauteren opmerkt. "Zijn kwaliteiten zijn groter dan zijn gebreken... Nu toch. Hij heeft het een hele tijd moeilijk gehad en we hebben het daar ook met hem over gehad. Maar nu scoort hij en laat hij scoren. Hij maakt progressie. De moeilijke momenten lijken voorbij." Vooral het penaltymoment kon Vercauteren bekoren. "Dat maakt duidelijk dat hij ook op dat vlak gegroeid is. En dat is belangrijk voor mij. Dat hij die groepsmentaliteit gekregen heeft. Elke speler moet zich aanpassen na een transfer, zeker naar een andere competitie. Behalve als je een superster bent. We hebben hem die tijd ook niet gegund begin dit seizoen." Ook zijn ploegmaats zijn blij. "Het was toch mooi dat hij die bal voor de penalty aan Francis (Amuzu) gaf", aldus Doku. "Michel scoort ook makkelijk op training, daar vliegen ze ook makkelijk binnen hoor."