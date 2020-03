Een hattrick, een ticket voor play-off 1 en een goede invalbeurt... iedereen blij bij Antwerp om uiteenlopende reden

Antwerp speelde KV Oostende de eerste 45 minuten helemaal van het veld. De Kustploeg kon niet dreigen en had geluk dat het maar 2-0 was bij de rust. Bij de Great Old was er reden genoeg om tevreden te zijn.

Zo is er nu eindelijk ook mathematische zekerheid voor play-off 1. "We hebben de kaap van 50 punten gerond, dat zijn er nu al meer dan vorig jaar aan het einde van de reguliere competitie. We gaan nu nog voor het maximale. Alle extra punten zijn welkom in deze fase van de competitie, maar daarna volgt voor ons de match van het jaar", was Lior Refaelov tevreden.

Zijn trainer zag ook alleen maar positieve zaken. Vooral dan in de eerste helft. "We zaten erg fris en we waren telkens eerst op de bal. Deze zege was dan ook verdiend. Ik ben ook blij met hoe Miyoshi is ingevallen. Hij jutte het publiek nog wat op. De drie goals van Mbokani vormden een mooie kers op de taart", aldus Laszlo Bölöni, die eindelijk over play-off 1 kon spreken.