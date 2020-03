Hoe Storck in een paar maanden tijd Cercle Brugge helemaal transformeerde: his way or the highway

Wat is dat toch met die Bernd Storck? Vorig seizoen liet hij Moeskroen op een bepaald moment het betere voetbal van België spelen en bracht hij hen van de kelder naar de middenmoot. Maar wat hij nu doet met Cercle Brugge is nog van een ander niveau.

"Bernd Storck is een heel sterke persoonlijkheid en een heel goeie trainer, maar hij gaat als een orkaan door de club. Daarna laat hij de grote leegte achter", beschreef Moeskroen-trainer ad interim, Philippe Saint-Jean, de Duitser vorige week. Het viel niet goeie aarde bij Storck, maar er zit een grond van waarheid in.

Alle touwtjes in handen

In dat eerste gedeelte alvast. Storck is bij een club zowel sportief directeur als trainer, dat is ook één van de vereisten als hij tekent. Niet toevallig werd François Vitalii nooit vervangen nadat hij in de aansleep van het vertrek van trainer Mercadel ook op straat belandde. Storck wil alle touwtjes in handen. De Duitser is een controlefreak, maar hij levert resultaten op.

Na een paar maanden evalueren begon hij tijdens de winter met een grondige schoonmaakbeurt. Bongiovanni, Omeonga, Kouamé, Fioré, Serrano en Mboula mochten allemaal hun valies pakken en terugkeren naar hun moederclub. Geen spelers waar hij mee naar de oorlog wou.

His way or the highway

Wat overbleef had de boodschap begrepen. It's Storcks way or the highway... De groep kwam steeds dichter naar elkaar toe en wou voor elkaar door een vuur gaan. Insiders zagen een hemelsbreed verschil met wat er onder Mercadal op training gebeurde. Net wat Storck wou. Het collectief is groter dan de som van zijn onderdelen. Uiteraard kwam er ook een kwaliteitsinjectie.

Dimitros Chatzissaias is een onverzettelijke verdediger en een echte aanwinst, Dino Hotic is de regulator op het middenveld die nodig was en op doelman Lennart Moser kan je huizen bouwen. Allemaal jongens die 'the boss' ook echt wou. Dus ja, hij gaat als een wervelwind door een club, maar hij zal toch ook iets achterlaten en het zal geen leemte zijn.

Cercle heeft geleerd dat kwaliteitsvolle spelers niet altijd heiligmakend zijn. Ze moeten ook de mentaliteit hebben om te strijden. Laat het maar aan een Duitser over om dat erin te pompen...