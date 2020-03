Bij Charleroi zijn ze fier na derbyzege: "Voor onze magnifieke fans"

Charleroi staat met nog twee speeldagen voor de boeg in de reguliere competitie knap derde in de Jupiler Pro League. Maar de zege tegen Standard was vooral voor de supporters heel erg belangrijk.

Op de rechtsachter deed Maxime Busi - niet voor het eerst dit seizoen - van zich spreken met een prima prestatie. "We mogen fier zijn op wat we hebben laten zien", klonk het. Magnifieke fans "We wilden onze supporters een mooi cadeau doen en dat is ons gelukt. Het zijn magnifieke fans, dus wilden wij hetzelfde terugdoen op het veld." "We weten allemaal hoe belangrijk de match tegen Standard voor hen is. Een derby speel je niet, een derby win je. En nu moeten we de volle focus leggen op de verplaatsing naar Gent."