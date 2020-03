Reactie Preud'homme na doodschop Vojvoda wekt irritatie op: "Dat is de tegenstander uitlachen, terwijl het rood was"

Michel Preud'homme was voor de wedstrijd op Charleroi geschorst na vijf gele kaarten en moest dus vanuit de tribunes toekijken. Maar ook daar toonde hij volgens de analisten een ongepaste reactie na een fout van Vojvoda.

Mergim Vojvoda kwam aan de cornervlag bijzonder driest in op Ali Gholizadeh van Charleroi, een fase die niet werd herbekeken door de VAR.

"Als zijn voet vast staat ...", zag Peter Vandenbempt in Extra Time dat de gevolgen groot hadden kunnen zijn voor de speler van Charleroi. "Dat het Referee Department hierover niet spreekt, is overigens ook niet te begrijpen."

Schijnheilig?

Michel Preud'homme lachte echter smalend vanuit de tribunes: "Als hij de fase niet kon zien, dan moet hij niet zo lachen", pikte Arnar Vidarsson in.

"Ik heb gezegd dat het een van onze beste coaches is in België, maar zo schijnheilig lachen is de tegenstander uitlachen. Terwijl het rood had moeten zijn. We mogen meer verwachten van hem. Dit is overdreven."