'Engelse grootmacht zet zinnen op Jonathan David en is bereid om Belgisch transferrecord te verpulveren'

Er mag een héél grote naam worden toegevoegd aan het lijstje clubs dat Jonathan David wil binnenhalen. Chelsea FC heeft van de Canadees dé prioriteit gemaakt.

De tribunes van de Ghelamco Arena puilen dezer dagen uit van de scouts. Via DEZE LINK kan je nog eens nalezen welke clubs al een mannetje naar de Arteveldestad stuurden om Jonathan David aan het werk te zien.

The Sunday Express weet dat Chelsea FC héél concrete belangstelling toont. Meer zelfs: het is manager Frank Lampard zelf die the Blues de opdracht had om alles in het werk te stellen om de Canadees te charmeren.

Belgisch transferrecord voor de bijl?

En Chelsea wil ver gaan voor het goudhaantje van KAA Gent. Michel Louwagie wil dertig miljoen euro en zal dat - na het nodige onderhandelwerk - ook krijgen van de Londenaren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.