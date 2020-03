Oostende verklaart keuze voor nieuw trainersduo: "Spelers unaniem lovend" en "Als analist competitie blijven volgen"

KV Oostende grijpt terug naar personen die de club reeds goed kennen om het behoud in eerste klasse A te verzekeren. Adnan Custovic en Franck Berrier moeten die missie tot een goed einde brengen. Frank Diercksens is ervan overtuigd dat het hen zal lukken.

De voorzitter van Oostende legt de keuze voor hen beiden uit op de clubwebsite. "De keuze viel al snel op een externe man en dan is het belangrijk dat die persoon én de competitie kent én de spelersgroep kan inschatten. Dan kwamen we bij Custovic uit. Bovendien werkte Adnan eerder al samen met verscheidene van onze spelers en die zijn unaniem lovend over zijn aanpak."

Franck Berrier zal voor de allereerste keer de functie van assistent-coach opnemen. "Door zijn werk als analist is hij de Belgische competitie altijd blijven volgen. Hij ambieerde echter een functie binnen een club en waar kan hij beter beginnen dan bij de ploeg waar hij vijf jaar speelde én met een trainer met wie hij drie jaar samenwerkte."

Diercksens heeft er goede hoop op dat KVO in 1A zal blijven. "Met deze aanstellingen én met de reeds aanwezige stafleden geloof ik er rotsvast in dat we het behoud zullen verwezenlijken. Ik zag een gemotiveerde spelersgroep aan het werk op het oefenveld en ik ben zeker dat de supporters hen zaterdag honderd procent zullen steunen."