Kristof D'haene stoot Davy De fauw van de troon als veldspeler met de meeste minuten, verdedigers aan de macht

De Vlásico leverde geen winnaar op en zo kwam er een einde aan de Kortrijkse zegereeks tegen de grote rivaal. Op individueel vlak was er wel een kleine overwinning voor een van de Kerels.

Davy De fauw scoorde op slag van rust de 2-0 vanop elf meter en veertien minuten voor tijd werd de aanvoerder van Essevee naar de kant gehaald. Bij de tegenpartij bleef Kristof D'Haene wel 90 minuten staan, waardoor hij nu de veldspeler is met de meeste competitieminuten.

De linksachter van KV Kortrijk miste er maar vier, De fauw nu veertien. De verdediger van Zulte Waregem zakte zelfs twee plaatsjes in het individuele klassement. Maximiliano Caufriez, de aanvoerder van Waasland-Beveren, miste acht minuten.

Amper minuten missen is blijkbaar weggelegd voor verdedigers. In de top-5 vinden we ook Michael Ngadeu (KAA Gent, 17 minuten gemist) en Thibault Peyre (KV Mechelen, 49 minuten gemist) terug.

Doelmannen scoren nog net iets beter. Arnaud Bodart (Standard), Hendrik Van Crombrugge (Eupen en Anderlecht) en Nicolas Penneteau (Charleroi) haalden het maximum met 2520 minuten.