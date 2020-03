Bölöni baalt: "Ik vrees dat zijn seizoen erop zit"

Zinho Gano zal acht weken buiten strijd zijn voor Royal Antwerp FC. De boomlange spits blesseerde zich vorige week op training aan zijn knie. De schade leek mee te vallen, maar blijkt nu toch zwaarder dan gedacht. "Ik ben een belangrijke joker kwijt", zegt trainer Bölöni.

Gano wordt door Antwerp gehuurd van Racing Genk en is vooral back-up van Dieumerci Mbokani bij The Great Old maar toch is de blessure van de boomlange spits een streep door de rekening van Bölöni: "Ik vrees dat zijn seizoen erop zit. We hebben geen andere vervanger voor Dieu.", reageerde de Roemeense coach bij Het Nieuwsblad.

Nu mag er met de topschutter niets voorvallen. In de oefenwedstrijd tegen Union stond Baby diep in de spits, maar: "Echt succesvol was hij in zijn nieuwe rol nog niet. Wilskracht was er wel en die kon me bekoren."

Voorts is er nog Mirallas of de jonge Ruben Geeraerts, maar Bölöni liet al weten dat hij in Kevin Mirallas geen diepe spits ziet. Met nog een bekerfinale en play-off 1 voor de boeg zal er alleszins niets mogen mislopen met Mbokani.