Vercauteren wou Deschacht afgelopen zomer weer bij zich halen

Het blijft toch wel speciaal als Olivier Deschacht terugkeert naar het Astridpark. De fans zullen hem waarschijnlijk wel nog een warme ovatie geven en Frank Vercauteren kijkt er ook naar uit.

Na zijn passage bij Lokeren werd het al snel duidelijk dat Deschacht nog een jaartje wou doorgaan. "Ik had contact met hem toen ik nog bij OHL zat", geeft Vercauteren toe. "We wilden hem er graag bij, maar dat is niet doorgegaan omwille van bepaalde eisen van hem. Dat ging dan over extrasportieve zaken. Maar goed, ik ben blij dat hij bij Zulte Waregem gevonden heeft wat hij zocht. Zijn keuze was logisch."

Deschacht heeft zelf al verschillende keren gezegd dat hij de jonkies nog iets had kunnen bijbrengen en een rol had kunnen spelen in de kleedkamer van Anderlecht. "Daar praat ik niet graag over. Er zijn hier keuzes gemaakt en die moeten we respecteren. Iedereen werkt in zijn eigen tuin. Het is voor mij altijd een plezier om hem terug te zien. Hij heeft zijn talenten hier jaren getoond en al zijn concurrenten weggezet."