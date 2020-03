Preud'homme zet zijn spelers op hun plaats: "Elke speler in de JPL heeft wel één schitterende match gespeeld, de héél goeie doen dat 25 keer"

Michel Preud'homme was niet al te gelukkig na de nederlaag in Charleroi en dat heeft hij zijn spelers ook duidelijk laten merken. Ook op zijn persconferentie vrijdag zette hij iedereen nog eens op zijn plaats.

Preud'homme ziet te weinig consistentie bij zijn ploeg. De spelers van Standard mogen dan soms wel denken dat ze beter zijn dan de tegenstander, ze moeten dat ook bewijzen. "Ze hebben niet gedaan wat ze moesten doen en dat was niet de eerste keer", stak Preud'homme van wal.

"Wat is het verschil tussen een goede of een héél goede ploeg? Het aantal keer dat je prestaties kan herhalen. Ik denk dat alle spelers in de Jupiler Pro League kunnen zeggen dat ze op zijn minst één schitterende wedstrijd gespeeld hebben. De goede spelers zullen dat vijftien keer op een seizoen doen, de héél goede herhalen dat 25 keer. Dat is hetzelfde voor een ploeg. Enkel door regelmaat in de prestaties te leggen, kan je groeien."