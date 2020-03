Club Brugge breekt records, Hans Vanaken en Philippe Clement reageren op de hele zaak

Club Brugge pakte ook tegen Cercle Brugge opnieuw de drie punten. En dat deed zichtbaar deugd aan de blauw-zwarte familie.

"We leunden wat te veel achteruit misschien in de tweede helft en lieten hen wat komen na de 2-0. Ook over het tegendoelpunt zullen we nog even moeten spreken, zodat we dat soort fouten in de toekomst kunnen voorkomen", aldus Hans Vanaken.

Records

"Maar we winnen wel opnieuw. We hebben nu een recordaantal punten en dat doet heel veel deugd. Ook in Eupen gaan we opnieuw voor de volle buit, want we willen blijven punten pakken om de kloof zo groot mogelijk te maken bij de start van de play-offs."

Een gevoel dat ook leeft bij de coach van blauw-zwart: "Ik vind dit een heel belangrijke overwinning. We halen er een recordaantal punten mee in de reguliere competitie en er is zelfs nog een wedstrijd te spelen. Dat geeft aan dat de groep al een gans seizoen geweldig presteert."