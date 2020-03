Van Crombrugge ziet de puzzel eindelijk in elkaar passen: "Alle grote verwezenlijkingen gaan gepaard met tegenslagen"

Zestien goals in drie matchen! Weet u hoeveel matchen Anderlecht nodig gehad heeft om dat cijfer begin dit seizoen te halen? Wel, dat waren er 14! Ineens lijkt het allemaal zo makkelijk te gaan. Is The Process eindelijk helemaal in stijgende lijn?

Hendrik Van Crombrugge heeft van één zaak spijt. "Ik wou dat we die zeven doelpunten van vandaag konden verdelen over een paar 0-0-uitslagen", zuchtte hij. "Dan stonden we nu al lang in play-off 1. Maar ja, dat zijn gedane zaken..."

Maar waarom loopt het dan ineens als een trein? Je mag dan wel zeggen dat het 'maar' tegen Eupen, Waasland-Beveren en Zulte Waregem was, maar eerder dit seizoen kon Anderlecht met moeite een goal scoren. "We hebben altijd geweten dat we de goeie puzzelstukjes hadden, maar die pasten niet in elkaar. Nu lijkt de puzzel in elkaar te vallen. Maar de realiteit is er, we hebben nog steeds niets in handen."

En er staat een type-elftal, iets wat lange tijd niet het geval was. "Dat helpt natuurlijk. Dat geeft vertrouwen aan de jongens die erin staan. Maar we weten ook waar we mee bezig zijn. Alle grote verwezenlijkingen gingen niet zonder tegenslagen gepaard."