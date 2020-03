"Hoop dat Cercle Brugge het niet gaat laten hangen"

Nordin Jackers was ook tegen Moeskroen opnieuw een lichtpuntje voor Waasland-Beveren. Veel zoden bracht dat echter opnieuw niet aan de dijk, want de Waaslanders gingen onderuit met 1-0.

"Ik blijf met een zuur gevoel achter, want volgens mij zat er hier wel iets in", vond Nordin Jackers na de 1-0 nederlaag tegen Moeskroen.

"Als we op voorsprong komen ... Wie weet krijgen we dan een andere match. We hadden enkele kansen in het begin van de wedstrijd. Dit is zonde."

Blijven geloven

De Waaslanders moeten nu winnen van Gent en hopen dat Cercle Brugge hetzelfde doet tegen KV Oostende: "We moeten er blijven in geloven, zolang het nog kan."

"Elke week wordt het wel moeilijker en moeilijker. We hebben het niet enkel in eigen handen. Ik hoop dat Cercle Brugge gewoon hun match gaan spelen zoals de voorbije weken en het niet gaan laten hangen."