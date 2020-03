Bölöni weet waarom het moeizaam ging voor Antwerp: "Dat laat geen groots voetbal toe."

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni zag zijn team met 0-1 zegevieren in Kortrijk, maar zag ook in dat het voetbal van zijn spelers niet goed was. De trainer stak het dan vooral op het veld van KVK, dat er volgens de Roemeen enorm slecht bij lag.

"Ik ben verplicht om over het veld te praten", steekt Bölöni van wal. "Zo'n veld laat gewoon geen groots voetbal toe. Het was een gevecht.", verwijst hij naar het slechte spel in de wedstrijd. Vooral in de tweede helft was er een lange periode waar de kansen uitbleven en er een grote foutenlast was langs beide kanten.

"In Kortrijk is het altijd oorlog, maar begrijp me niet verkeerd! In Kortrijk is het een oorlog, maar in de goede zin van het woord.", maar wat Bölöni daarmee bedoelt is niet duidelijk.