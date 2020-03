Vercauteren heeft groep waar hij ze wil hebben: spelen zonder aan play-off 1 te denken: "Wij praten daar niet over"

Voor de derde week op rij lachende gezichten bij Anderlecht, dat hadden we dit seizoen nog niet meegemaakt. Sinds ze bij paars-wit in hun hoofd gestoken hebben dat play-off 1 quasi onbereikbaar is, spelen ze bevrijd. En Franky Vercauteren wil dat zo houden.

Vercauteren had zelfs nog aanmerkingen op de 7-0 winst tegen Zulte Waregem. "Ik wil nog meer regelmaat tijdens de negentig minuten. De eerste twintig tot vijventwintig minuten van de eerste helft waren niet wat het moest zijn. We werden natuurlijk geholpen door het eerste doelpunt. We hadden alles in handen, maar lieten Zulte terug in de wedstrijd komen. Dat moet beter en dat gaven we aan de rust aan."

Al kon hij ook veel positiefs zeggen. "We waren aanwezig in de wedstrijd en hebben verschillende jongens die erg efficiënt zijn met assists en doelpunten. We evolueren in de goede richting, dus kan ik niet anders dan tevreden zijn met de prestatie van de ploeg."

Anderlecht maakt zelfs nog kans op play-off 1, maar daar zijn ze - naar eigen zeggen - niet mee bezig in Neerpede. "Het geloof? Dat is nooit verandert. Wij praten niet over play-off 1, we spelen er wel voor. Wij moeten tegen STVV gewoon doen wat we moeten doen. Daarna zien we wel."