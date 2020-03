Wie pakt plaats zes: de finalespecialist, de landskampioen of ploeg in vorm?

Drie ploegen strijden nog om het laatste ticket voor POI. KV Mechelen schoot zichzelf zaterdag tegen Eupen in de voet, terwijl Genk niet zonder moeite ging winnen aan de kust. Anderlecht, dat uitgeschakeld leek, is na negen op negen nog steeds in de running, maar heeft zijn lot niet in eigen handen.

Plaats 6: KV Mechelen: 44 punten (doelsaldo: +3, gemaakte goals: 46) KV Mechelen neemt plaats zes: Bij winst op het veld van KRC Genk

Bij een gelijkspel op het veld van KRC Genk én Anderlecht wint niet op het veld van STVV KV Mechelen beleefde een frustrerende avond tegen Eupen, dat andermaal een heuse afweergordel optrok. De Camargo bracht Malinwa op voorsprong, maar Prevljak profiteerde optimaal van een serieuze blunder van Swinkels. “Het is alsof elk foutje van mij tot een tegengoal leidt”, baalde de centrale verdediger achteraf. Daarna had KV nog tal van mogelijkheden om alsnog de drie punten thuis te houden: vooral Schoofs liet een huizenhoge mogelijkheid liggen. Geen man overboord voor KV, al wacht hen een zware klus. Als de promovendus POI wil halen, zal het zondag moeten winnen in de Luminus Arena. Bij een gelijkspel moeten ze hopen dat STVV punten afsnoept van Anderlecht. Er wacht zondag tegen Genk met andere woorden een echte finale. En laat net dat een voordeel zijn voor de ervaren Mechelaars. Vorig seizoen brachten ze de promotiefinales tegen Beerschot en de bekerfinale tegen AA Gent ook tot een goed einde. Plaats 7: KRC Genk: 44 punten (doelsaldo: +3, gemaakte goals: 45) KRC Genk neemt plaats zes: Bij winst op eigen veld tegen KV Mechelen De landskampioen speelde afgelopen zaterdag een dramatische eerste helft. De man die (ongewild) voor de ommekeer zorgde, was Louis Verstraete. De huurling van Antwerp moest vlak voor rust naar de kant na een tweede gele kaart. De donderspeech van Wolf miste zijn effect niet: Genk kwam snel langszij en won comfortabel met 2-4. Zo heeft Racing Genk het lot in eigen handen. Winst tegen KV Mechelen betekent POI voor de Limburgers. Plaats 8: RSC Anderlecht: 43 punten (doelsaldo: +16, gemaakte goals: 45) RSC Anderlecht neemt plaats zes: Bij winst op het veld van STVV én KRC Genk-KV Mechelen eindigt op een gelijkspel Anderlecht lijkt onder stoom te komen. De 7-0 pandoering tegen Zulte Waregem leverde de eerste negen op negen van het seizoen op voor Paars-Wit. Voor het eerst sinds lang zien we ook weer lachende gezichten op het terrein. Jongens als Zulj, Doku en vooral Vlap lijken het voetbalplezier terug te vinden. Of dit voldoende zal zijn voor POI? Die kans lijkt klein. Anderlecht moet hiervoor zelf zijn plicht doen (lees: winnen) op Stayen en tegelijkertijd hopen op een gelijkspel tussen Genk en KV Mechelen. Hoe dan ook is het opmerkelijk dat Anderlecht na zo’n dramatisch seizoen tot op de slotspeeldag meedoet voor POI. Stand G P W G V G = Vorm 1. Club Brugge 29 70 21 7 1 58-14 44 G W W W W 2. KAA Gent 29 55 16 7 6 59-34 25 G W W V V 3. Charleroi 29 54 15 9 5 49-23 26 W G V W W 4. Antwerp 29 53 15 8 6 49-32 17 G G V W W 5. Standard 29 49 14 7 8 47-32 15 G W W V G 6. KV Mechelen 29 44 13 5 11 46-43 3 V W W W G 7. KRC Genk 29 44 13 5 11 45-42 3 G V W V W 8. Anderlecht 29 43 11 10 8 45-29 16 G V W W W 9. Zulte Waregem 29 36 10 6 13 41-49 -8 V V G G V 10. Moeskroen 29 36 9 9 11 38-40 -2 W W V V W 11. KV Kortrijk 29 33 9 6 14 40-44 -4 W W V G V 12. Sint-Truiden 29 33 9 6 14 33-50 -17 W V V V G 13. Eupen 29 30 8 6 15 28-51 -23 V V V W G 14. Cercle Brugge 29 23 7 2 20 27-54 -27 W W W W V 15. KV Oostende 29 22 6 4 19 29-58 -29 V V G V V 16. Waasland-Beveren 29 20 5 5 19 21-60 -39 V V V V V

