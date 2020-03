Sébastien Siani is in de Emiraten ploegmaat van ex-speler Antwerp: "Hij doet het erg goed"

Sébastien Siani verliet in 2018 Antwerp voor een lucratief avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten. Na Al-Jazira is hij nu aan de slag bij Ajman Club. Wij spraken met de Kameroener, die meer dan 200 wedstrijden op de teller heeft in de Jupiler Pro League.

Sébastien Siani speelt intussen al anderhalf jaar in de Emiraten. "Uiteraard is het zeer lucratief, maar het kampioenschap zelf is nog in volle opbouw. Er komen wel steeds meer buitenlanders naar hier, waardoor het niveau steeds hoger getild wordt. Maar op dit moment is het nog niet te vergelijken met de Jupiler Pro League. Spannend is het hier zeker wel. Iedereen kan van iedereen winnen, er is hier geen ploeg zoals Club Brugge die er bovenuit steekt."

Siani, 33 jaar ondertussen, is sinds januari aan de slag bij Ajman Club. "Een heel kleine club in de Emiraten. We staan momenteel op een tiende plaats, in een competitie met veertien ploegen."

Bij Ajman Club speelt nog een speler die een belletje doet rinkelen: William Owusu. De Ghanese aanvaller speelde eerder met Sébastien Siani samen bij Antwerp.

"William is erg sterk aan het seizoen begonnen. We liggen echter vaak onder, waardoor het voor hem moeilijk is om uit te blinken. Onze ambitie is vooral om niet te degraderen", aldus Siani. En daar doet Owusu meer dan zijn duit in het zakje: met zeven doelpunten en vijf assists is hij van levensbelang voor zijn team.