Antwerp wil nog groter stadion: "We hadden samen met Brugge een stadion van 100.000 man kunnen vullen"

Antwerp wil groeien en dat heeft Paul Gheysens duidelijk gemaakt met wat hij op de Bosuil gebouwd heeft en aan het bouwen is. Maar The Great Old zou zelfs nog meer kunnen doen met het stadion.

Antwerp kent een ongelooflijke boost qua supportersaantallen. "16.000 fans is momenteel ons plafond en de capaciteit van ons stadion is meteen onze grootste handicap", aldus bestuurder Dimitri Huygen in HLN. "Voor de bekerfinale kregen we 20.000 tickets. Maar het dubbele hadden we óók uitverkocht. Samen met Club Brugge hadden we een stadion van 100.000 man kunnen vullen."

"De aangroei die je daaraan overhoudt, is enorm. Maar we kunnen vandaag nieuwe supporters niet de kans geven om te komen kijken. Een koppel dat voor het eerst naar Antwerp wil komen kijken tijdens de bekerfinale? Onmogelijk. Naar de play-offs dan maar? Onmogelijk. We zitten vol. We zijn helemaal klaar voor de volgende stap, voor uitbreiding. En die bekerfinale kan een zoveelste push zijn om nog sneller te gaan. Waar onze grens ligt? Dat wordt bepaald door verschillende factoren, maar laat ons stellen dat er nog een ongelofelijke groei op zit."