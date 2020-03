Hiaat in bondsreglement: geen alternatieven als competitie wordt stopgezet

Het bondsreglement zegt dat de play-offs sowieso moeten afgewerkt worden. Het huidige klassement als definitief beschouwen is dus niet rechtsgeldig en staat open voor nog meer rechtzaken.

Door de competitieformat is er immers nog veel mogelijk in de play-offs. De halvering van de punten doet de top zes - en bij uitbreiding de top 8 - nog geloven in Europees voetbal.

“We lopen nooit vooruit op de omstandigheden en willen dat zeker niet doen in de huidige situatie", zegt Charleroi-bestuurder Pierre-Yves Hendrickx in HLN. "We gaan ervan uit dat alles zal kunnen gespeeld worden en liefst als volgt: eerst de 30ste speeldag van de reguliere competitie en de terugwedstrijd van de finale in 1B, daarna de bekerfinale en tot slot play-offs 1 en 2 in hun huidige vorm."