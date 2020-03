Trekt ex-speler van Standard naar Club Brugge? "In de winter was er al interesse"

Club Brugge is al bezig met transfers voor komende zomer. Zo zouden ze interesse tonen in Razvan Marin. Vorig seizoen speelde hij nog bij de Rouches, maar dit seizoen is hij aan het werk bij Ajax.

Club Brugge wilde deze winter Razvan Marin, maar Ajax wilde de Roemeense international niet laten gaan. Toch kan de Belgische club het deze zomer opnieuw proberen, want Marin beleeft een moeilijke seizoen in Nederland. "In de winter kreeg ik geen toestemming om de club te verlaten. En op dit moment heb ik nog steeds een contract met Ajax. Wat voor mij belangrijk is, is om vaak te spelen. Club Brugge? In de winter was er interesse, maar niet alleen van hen," vertelde de ex-speler van Standard aan Digisport.