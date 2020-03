Worst case scenario: volgend seizoen dan maar met 18 in 1A, zonder play-offs?

Het voetbal ligt volledig op zijn gat. Een minderheid gelooft nog dat we dit seizoen volledig zullen kunnen afwerken. De meerderheid zoekt naar oplossingen om naar volgend seizoen toe al deftig te kunnen werken.

Hoe lang dit gaat duren, weten we niet, maar volgens de meeste waarnemers zijn we er binnen een kleine drie weken nog niet vanaf. Het optimisme van Pierre François, CEO van de Pro League, wordt door weinigen gedeeld. François blijft verkondigen dat hij denkt dat de play-offs zullen kunnen gespeeld worden, maar die opinie kent niet veel bijval.

Niet bij de profclubs en niet bij de makelaars, die ook allemaal quasi technisch werkloos thuis zitten. Eentje zei ons al dat "het onwaarschijnlijk is dat die laatste speeldag zelfs nog afgewerkt kan worden". Donkere wolken... En het mag allemaal ook niet te lang stilliggen, want op 30 juni lopen de contracten af. Na die datum kan het huidige seizoen sowieso niet meer afgewerkt worden. De tijd tussen deze jaargang en de volgende zou trouwens toch te kort zijn.

Alles ligt plat

Bij de clubbesturen zijn ze dat volgend seizoen al aan het voorbereiden, maar ook dat is niet makkelijk. Onderhandelingen via conference call zijn nu eenmaal niet eenvoudig of gangbaar in het wereldje. En trouwens, zonder duidelijkheid valt er amper iets te regelen. "Alles ligt plat", zegt een andere makelaar ons. "Ik ga me zelfs op andere zaken concentreren, want in het voetbal kan je momenteel je brood niet verdienen."

Meer en meer leeft het gevoel dat er dit seizoen niet meer gevoetbald zal worden. Wat dan? "Volgend seizoen met Waasland-Beveren, OH Leuven én Beerschot in 1A en een gewone competitie zonder play-offs organiseren", klinkt het. "Dat zou de meest logische oplossing zijn." Dat zou al enkele kogels ontwijken, maar de kanonsbal die de verdeling van de Europese plaatsen regelt nog niet...