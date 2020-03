Verschillende scenario's liggen op tafel voor verderzetting Jupiler Pro League - wat is de meest logische?

De Jupiler Pro League zal niet hervatten op 5 april, zoveel is ondertussen echt wel duidelijk geworden. Het EK is ondertussen wél al uitgesteld, dus kan de puzzel nu beginnen gelegd worden op Belgisch niveau.

Makkelijk wordt de puzzel uiteraard niet, temeer de situatie de komende weken zeker nog kan veranderen en er dus nog heel wat onduidelijkheid is.

De competitie heropstarten half mei? Dat lijkt op dit moment de meest gunstige prognose. Op die manier zou de competitie zelfs nog helemaal kunnen worden afgewerkt. (Lees hier de analyse over de timing nog eens na.)

Diverse scenario's

De teams lieten al verstaan twee keer per week te willen spelen indien nodig. Het zou de Pro League sowieso goed uitkomen als Club Brugge én Antwerp de top-4 zouden halen, al was het maar om de finale van de vierde (vijfde dan) tegen de winnaar van play-off 2 in hetzelfde weekend als de bekerfinale te kunnen afwerken.

Er liggen noodscenario's op tafel, waarbij gedacht wordt aan een play-off 1 voor Europese tickets tussen de top-3 en de ploegen 4 tot 6 én een knock-outsysteem voor play-off 2, maar de clubs zouden daar weinig voor voelen. Enkel de laatste speeldag afwerken is ook nog steeds een scenario, zodat er minstens een daler en een stijger is.