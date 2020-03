"Voorlopig gaat de competitie door": Pro League is er nog gerust in, maar wanneer moet de competitie herbeginnen om play-offs deftig af te werken?

Het EK 2020 is uitgesteld naar de zomer van 2021. En dus komt er tijd en ruimte vrij om de Belgische competitie tot een goed einde te brengen. Maar op welke manier?

De UEFA heeft het aangegeven: de competities moeten voor 30 juni afgerond kunnen worden, het EK wordt daarom ook met een jaar uitgesteld. Ten vroegste in het weekend van 5 april - maar vermoedelijk later - zullen we opnieuw voetbal zien in België.

Peter Croonen - de voorzitter van KRC Genk en de Pro League - geloofde nog in de goede afloop bij TV Limburg: "De competitie gaat voorlopig nog door, maar het zal in een mogelijk afgeslankte vorm zijn en sowieso met twee wedstrijden per week."

Competitie gaat voorlopig nog door

Er moet sowieso nog één speeldag afgewerkt worden in de reguliere competitie, er staat nog een bekerfinale op het programma, er is de return van de promotiefinale in 1B en er zijn ook nog de play-offs. Alles samen lijken we dus sowieso minstens zeven weken op de kalender te moeten hebben.

Half mei ten laatste

Slotsom: zeker in het weekend van 16 mei moet er gevoetbald kunnen worden, om op een of andere manier tot een volledig afgewerkte competitie te komen. We moeten er bovendien rekening mee houden dat de ploegen na weken van individuele programma's niet meteen wedstrijdfit zullen zijn.

Als de problemen dus langer zouden aanhouden en begin mei opdoemt, zullen alternatieven alsnog moeten worden bekeken - denk maar aan ingekorte play-offs al dan niet enkel om Europese tickets, play-off 2 in een knock-outsysteem en dergelijke meer.