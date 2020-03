Vlap: "Was niet altijd even makkelijk, maar sta in mijn debuutseizoen toch maar mooi in de dubbele cijfers"

Anderlecht en zomeraanwinst Michel Vlap beleefden al een vreemd seizoen vóór de coronacrisis uitbrak. De Nederlander sprak nu met Algemeen Dagblad over zijn situatie.

Anderlecht pakte de laatste weken zestien op 21. In de laatste drie wedstrijden was Vlap goed voor vijf doelpunten en twee assists. Die goede periode werd dus onderbroken door het coronavirus.

“We zouden zondag aanvankelijk nog met drie groepen op verschillende tijdstippen trainen, tot we hoorden dat alle wedstrijden werden geannuleerd”, vertelde Vlap. “Zowat alle buitenlandse spelers zijn vervolgens teruggegaan naar hun eigen land.”

“Het is dit seizoen niet altijd even makkelijk geweest voor mij”, gaf Vlap toe. “Ik woonde voor het eerst op mezelf, ook nog in het buitenland. Bovendien voetbal ik bij een grote club, waar de resultaten in het begin tegenvielen. Maar uiteindelijk is het simpel: je moet gewoon hard blijven werken en vertrouwen in jezelf houden.”

“En intussen sta ik toch maar mooi in de dubbele cijfers. Natuurlijk is het balen dat de competitie nu stilligt: het ging de afgelopen weken lekker. Maar dat is een extra reden om de draad straks weer op te pakken”, besloot de Nederlander.