Anderlecht gaat de wielerwereld achterna om spelers op te volgen tijdens hun individuele thuistrainingen

Ideaal is de situatie voor de Belgische profclubs allerminst. Hun spelers moeten thuis alleen verder trainen en hun conditie op peil houden. Of de spelers dat helemaal naleven is maar de vraag, al heeft Anderlecht daar een oplossing voor gevonden.

La Dernière Heure weet hoe Anderlecht het de komende weken gaat aanpakken. Om dagelijks op de hoogte te blijven van de fysieke activiteit van hun spelers moet iedereen zich inschrijven op Strava. Via dat programma worden de sportieve prestaties van wielrenners en lopers geregistreerd. In het voetbal wordt het minder gebruikt. De spelers van RSCA hebben een individueel programma gekregen dat ze minstens tot 4 april moeten volgen, want tot dan liggen in het hele land de trainingen stil. Omdat het over een lange periode gaat heeft de club beslist dat de buitenlandse spelers naar hun families mogen terugkeren.