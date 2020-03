QUIZ: #CoronaFootballTrivia (1): Topshots

In deze voetballoze periode haalde Voetbalkrant.com zijn Topshots-kaft van onder het stof. Herken jij deze spelers uit het seizoen 1995-1996, die later toetraden tot het trainersgilde? We zoeken enkel de familienaam!

De hashtag CoronaFootballTrivia is al dagenlang trending op Twitter. Voetballiefhebbers vinden er de nodige afleiding in deze voetballoze periode. Zelf haalden we onze Topshots-kaft van onder het stof. We selecteerden voor u tien plaatjes van spelers die intussen trainer (geweest) zijn. Weet jij ze allemaal te vinden? We vragen enkel de familienaam! Opgelet: je kan deze quiz maar één keer spelen. Klik hier om de quiz te starten. Veel succes Voetbalkrant.com