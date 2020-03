Sterkhouder 1B reageert na transfer: "Hopelijk nog play-off 2 spelen" en "Kon niet weerstaan aan de lokroep, maar ..."

De eerste zomertransfers komen stilaan in een stroomversnelling terecht, al zijn er eerst nog de play-offs - tenzij het Corona-virus daar anders zal over beslissen. "Ik zou liever nog play-off 2 spelen dan thuis te blijven", klinkt het alvast bij een zomertransfer.

Gilles Dewaele ruilt deze zomer Westerlo namelijk in voor KV Kortrijk. De flankverdediger tekende een contract tot 2023, zoals u HIER al kon lezen.

De West-Vlaming was een sterkhouder bij De Kemphanen, maar waagt nu dus een stap hogerop: "Zekerheid van een basisplaats heb je bij geen enkele ploeg", beseft hij in Gazet van Antwerpen.

Westerlo

"Westerlo deed me ook een prima voorstel, maar de lokroep van de Jupiler Pro League kon ik niet weerstaan. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze op termijn ook naar 1A kunnen, ze horen daar thuis."

De komende weken (of maanden) wordt het voor Dewaele wel bijzonder: "Ik heb er nog zin in. Liever wedstrijden in play-off 2 dan gewoon wat lopen. Individuele programma's afwerken is niet altijd makkelijk, met de ploegmaats heb ik nauwelijks contact. Het is afwachten wat op ons afkomt."