Patrick Goots beseft dat het héél lastig wordt om tot goede oplossing te komen: "Dan krijg je pas gezever"

De competitie ligt voorlopig stil door het Corona-virus en het wordt nog maar de vraag hoe en wanneer alles opnieuw zal kunnen worden opgestart. En dat gaat voor problemen zorgen, zoveel is nu al duidelijk.

"Ik wil niet in de schoenen staan van de mensen die dit moeten oplossen, nationaal en internationaal, maar ook op lager niveau, van amateur tot provinciale. Als er niet meer gevoetbald wordt dit seizoen, zal er een hoop heisa komen", is Patrick Goots duidelijk in Gazet van Antwerpen.

Moeilijke knopen

"Over kampioenen, promotie, degradatie, Europese plaatsen, noem maar op. Dat krijg je niet opgelost zonder problemen. De competitie gewoon annuleren? Dan krijg je pas zever. Dan wordt er niemand kampioen, dan promoveert of degradeert er niemand en wat dan met de clubs die enorm hebben geïnvesteerd om te stijgen?"

Toch gelooft Goots ook niet meteen in tussenoplossingen, zoals spelen met 18 of 20 ploegen volgend seizoen. "Dan verschuif je het probleem maar naar de volgende seizoenen. En pas in de zomer starten? Wat dan met de aansluitingen en verzekeringen? Het worden moeilijke knopen om door te hakken."