De Luikse driehoek op het middenveld is een solide basis voor de komende jaren

De vijfde plaats die Standard nu bekleedt is niet waar men vooraf op gemikt had in Luik. Als de competitie straks niet meer wou worden opgepikt, zou het geen geslaagd seizoen betekenen voor de Rouches.

Niettemin hebben ze wel wat positiefs om zich aan op te trekken. De sterke competitiestart springt zeker in het oog, maar ook en vooral de ontwikkeling van het middenveld mag er zijn.

De revelatie Samuel Bastien

Met zijn scherpe en vaak voorwaarts gerichte passing heeft hij al meerdere verdedigingsgordels gebroken. Door zijn mentaliteit en sterke fysiek is hij ook vaak hoog op het veld te vinden en door zijn uitstekende traptechniek trof hij al vier keer raak. Nog belangrijker is dat de 23-jarige Namenaar vaak present tekende op de belangrijke momenten. Zo scoorde hij in de slotfase tegen Eupen en Genk en was hij sterk tegen Club Brugge.

Victoire difficile mais importante de toute l’équipe jusqu’au bout, sans rien lâcher.



Mogelijk gemaakt door werkpaard Cimirot

Samuel Bastien kan zich geregeld offensief uitleven door het vele, en vuile, werk dat Gojko Cimirot achter hem opknapt. Samen met Morioka van Charleroi is de Bosniër de speler die het vaakst de bal verovert in onze competitie: 241 keer in 27 matchen. Ook in de opbouw is hij sterk en dat maakt van hem een complete voetballer, die de mensen rondom zich beter laat renderen.

De goede vuurdoop van Amallah

Voor Selim Amallah was het zijn eerste seizoen bij de Rouches en tevens zijn eerste bij een topclub. En of hij het er goed van af heeft gebracht! Hij is zelfs gedeeld topschutter van Standard met zeven treffers én een van de betere aangevers van de competitie met zijn vijf assists.

Zonder de Marokkaan en zijn technisch vernuft hadden de manschappen van Michel Preud'homme niet makkelijk. Dat bewijzen de cijfers zonder hem: 3 op 12. Het is niet voor niets dat de marktwaarde van Amallah verdriedubbeld is sinds vorige zomer (nu € 5,5M).

De driehoek is ondertussen al goed op elkaar ingespeeld en als Standard het trio kan samenhouden ziet de toekomst er rooskleurig uit. Amallah (23) ligt nog tot 2023 onder contract, Bastien en Cimirot (27) nog tot 2022.