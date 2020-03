Akkoord bereikt over Olympische Spelen: het wordt met één jaar uitgesteld

Er is een beslissing genomen over de Olympische Spelen. Heel veel landen wilden de Spelen uitstellen nu zijn het IOC en Shinzo Abe, de premier van Japan, tot een akkoord gekomen om het met één jaar uit te stellen.

Thomas Bach, de voorzitter van het IOC (het Internationaal Olympisch Comité) heeft vandaag contact opgenomen met Shinzo Abe, de premier van Japan. Daarin hadden ze het over het uitstellen van de Olympische Spelen en beide partijen zijn tot een akkoord gekomen.

Volgens Het Laatste Nieuws zouden de Olympische Spelen met één jaar uitgesteld worden. Abe had eerder bij de Japanse omroep al verteld dat hij de Spelen met één jaar wilde uitstellen. Het is misschien wel de beste oplossing, want verschillende landen, zoals Australië, hebben al laten weten dat ze niet wilden afzakken naar de Spelen.