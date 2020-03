Jurist De Preter begrijpt communicatie Pro League niet: "Serieus? Er wordt minder gevoetbald dan in de Tweede Wereldoorlog"

De Pro League "raadt de clubs af om spelers op technische werkloosheid te zetten". In zijn kantoor viel jurist Jesse De Preter bijna van zijn stoel toen hij het las. "Onjuist en onvoorzichtig", noemt hij het.

De Preter begrijpt niet waarom een belangenvereniging zoals de Pro League zulk een communicatie uitstuurt. "Het enige wat zij hadden moeten doen is zeggen: 'dit is een situatie van overmacht'. Niet meer, niet minder. 'Wij kunnen in deze omstandigheden geen profcompetitie organiseren'. Dan heb je als Pro League perfect gedaan wat je moet doen", aldus De Preter.

Nu wordt er een aanbeveling gedaan om de spelers niet op technische werkloosheid te zetten. "Serieus? Er wordt minder voetbal gespeeld dan in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn nog vier landen waar ze voetballen. Dan moet je mij eens uitleggen waarom ze de receptioniste op technische werkloosheid zetten en de spelers niet..."

"Op dit moment staan er 1 miljoen mensen op technische werkloosheid in België. Ik neem aan dat die niet allemaal even goed kunnen shotten. En dat daar mensen tussenzitten met een belangrijkere job dan voetballers. 'Ja maar, we geven ze een individueel programma mee...' De laatste keer dat ik een match zag, was voetbal een teamsport. Je moet mij eens zeggen hoe ze individueel corners trainen."

Daarmee bedoelt De Preter niet dat iedereen zijn spelers technisch werkloos moet zetten, maar wel dat het een individuele beslissing is per club. "Een voetbalclub is geen bakkerij. Ze hebben daar punctuele inkomsten. Als die nu wegvallen, is het niet duidelijk wanneer de volgende schijf gaat binnenvallen. Elke club moet voor zichzelf beslissen wat ze aankunnen."

Wat als een speler dat straks betwist?

"Maar wat ze nu doen vind ik gevaarlijk. Je hebt toch een zeker gezag als Pro League. Als een speler straks betwist dat hij op technische werkloosheid gezet wordt, kan hij aanhalen 'ja maar, zelfs de Pro League heeft hen dat afgeraden meneer de rechter'."

Eventuele tegenwerpingen of complicaties zijn ook makkelijk te counteren. "Clubs zeggen dan dat een speler makkelijker zijn contract kan opzeggen. Dat is al zo sinds de wet van '78... En de FIFA heeft daar een reglement over: een speler is niet in zijn recht wanneer er bij een club sprake is van overmacht. Dat maakt dus weinig verschil."