5 redenen waarom eSports net zo populair worden als voetbal

Omwille van de huidige crisis zien we dagelijks sportevenementen die worden afgelast. Alle grote voetbalcompetities zijn voor onbepaalde tijd gepauzeerd en EURO 2020... wordt EURO 2021. De enige sport die schijnbaar niet getroffen wordt door de huidge situatie is eSport. En er is méér!

eSports is een categorie, niet 1 sport

Terwijl eSports vaak onder de groepsnaam worden genoemd, moeten eSports eigenlijk meer worden gezien als een groepsnaam van verschillende sporten. Er worden zoveel verschillende disicplines professioneel gespeeld waardoor er bijna gegarandeerd één sport is die je leuk zal vinden.

Het kan gaan van First Person Shooters zoals Counter-Strike: Global Offensive tot MOBA's (Multiplayer online battle arena) in fantasystijl zoals League of Legends en Dota 2 tot daadwerkelijke sportgames die worden vertaald naar de virtuele wereld.

Het publiek groeit

De laatste 2 decennia is de discipline exponentieel gegroeid, omdat voornamelijk de internetgeneratie haar gading vindt bij eSports. Gaming is één van de populairste hobby’s geworden en de sector zal alleen maar blijven groeien.

Ook zijn eSports (en gaming in het algemeen) een perfecte manier voor bedrijven om zich te richten op millennials, die moeilijk te bereiken zijn via klassieke media als TV en radio.

Traditionele sportteams investeren in eSports

Terwijl sommige sportteams traditioneel al actief zijn in meerdere sporten, zoals FC Barcelona en Galatasaray, ontwikkelen veel andere teams nu ook interesse in eSports. Voetbalclubs sluiten zich aan bij eSporters omdat de voetbalcompetities een online variant opzetten.

Andere teams zoals PSG, Schalke 04 en FC Kopenhagen hebben al geïnvesteerd in andere eSports die niet eens gerelateerd zijn aan voetbal.

eSports zijn easy-to-watch

Wil je de Premier League, de NBA of alle cyclocrosraces volgen? Dan heb je bijna met zekerheid een speciaal sportabonnement nodig. Dat is niet het geval bij eSports! Bijna alle events kan je makkelijk en gratis volgen op populaire streamingsites als Twitch en Mixer.

Het is makkelijk op de events te wedden

Fans van sportweddenschappen merken ongetwijfeld dat er een hallucinante afname is van de beschikbare wedstrijden om op te betten. Dit is uiteraard te wijten aan de vele annulaties. Voor eSports is er in dat opzicht echter niet veel veranderd.

Weddenschappen op eSports zijn de laatste jaren in opkomst, en nog meer mensen zullen nu interesse krijgen omdat de hoeveelheid andere sporten die beschikbaar zijn zeer beperkt is.

