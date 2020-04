Volgende week weten we of Storck Cercle Brugge trouw blijft: "We hebben een heel goed voorstel gedaan, maar..."

Is Bernd Storck ook volgend seizoen nog trainer van de Vereniging? Op die vragen krijgen we in de loop van volgende week antwoord. Dat vertelde Vincent Goemaere, de voorzitter van Cercle Brugge.

Cercle Brugge is na Waasland-Beveren de tweede club uit 1A die zijn spelers op technische werkloosheid zette. Voor de trainersstaf is dat vooralsnog niet het geval. "Ook met hen willen we een regeling treffen", vertelt Goemaere aan Het Nieuwsblad.

Daarnaast is het nog maar de vraag of Bernd Storck, die knap werk leverde dit seizoen, ook volgende jaargang nog bij de Vereniging aan de slag zal zijn. "We hebben hem een heel goed voorstel gedaan want we willen erg graag verder met hem. Maar tegelijkertijd beseffen dat we niet de enige club zullen zijn die hem als trainer wil."

"Er zijn kapers op de kust, maar bij ons kan hij zijn visie uitwerken en hij is graag bij ons. Ik heb er dan ook goede hoop op dat hij blijft. Hij heeft beloofd om volgende week te beslissen", aldus de voorzitter van Cercle Brugge.