Van Marwijk weet waar het schoentje wringt bij Nederland en komt met schitterende anekdote: "Ik zag Bosvelt en Van Hooijdonk en wist genoeg"

Voormalig Nederlands bondscoach Bert Van Marwijk weet waar het schoentje wringt bij Oranje. Aan voetballers en technisch vernuft zeker geen gebrek, maar het ontbreekt ze aan slagkracht. "Jan Wouters, Mark van Bommel, Nigel de Jong... die types mis ik nu."

Van Marwijk maakt zich zorgen dat de KNVB geen uitslagen meer wil noteren bij jeugdploegen, iets wat in België al jaren niet meer gedaan wordt. "De jeugd van nu wordt al niet opgevoed met winnen en straks hoeven ze ook niet meer te winnen... Dubbel fout. Types als Jan Wouters, Nigel de Jong of Mark Van Bommel: het zijn zulke types die we missen", vertelt Van Marwijk aan VI.

Bert Van Marwijk beleefde zijn grootste successen met Feyenoord, waarmee hij de UEFA Cup won. "Voor de halve finale in de UEFA Cup stond ik op het veld van San Siro een sigaretje te rollen. Mijn spelers liepen rond in trainingspak. Toen kwamen de jongens van Inter er aan: Pakken van Dolce&Gabbana, witte sneakers en een enorme air."

"Ze gunden ons werkelijk geen blik. Toen keek ik naar Van Hooijdonk en Bosvelt: ik wist genoeg. Kwam goed." Zo bleek ook. Feyenoord plaatste zich voor de finale, waarin het in de eigen Kuip Borussia Dormund met 3-2 klopte.