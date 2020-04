Mo Messoudi blikt terug op de hoogtepunten en dieptepunten uit zijn carrière: "Beerschot nog steeds laatste ploeg uit Antwerpen die een prijs pakte"

Mo Messoudi besliste door het einde van de competitie in de amateurreeksen vorige week dat hij zijn voetbalschoenen definitief aan de haak hangt. En dus is het tijd om herinneringen op te halen.

"Sowieso was het altijd mijn bedoeling om eerst op het Kiel naam te maken. Beerschot was en is mijn ploeg, ik ben er zelfs nog ballenraper geweest. Onder Franky Van der Elst maakte ik mijn debuut, terwijl mijn echte doorbraak er kwam onder Marc Brys", aldus Messoudi in Het Laatste Nieuws.

"Met Brys wonnen we in 2005 de bekerfinale tegen Club Brugge. Die bekerwinst was een groot hoogtepunt. Tot op vandaag is Beerschot trouwens nog altijd de laatste Antwerpse club die een prijs wist te pakken", kon er een knipoog af.

Analist

Na omzwervingen bij Willem II, Kortrijk, OH Leuven, Zulte Waregem en Raja Casablanca kwam hij tien jaar later terug naar Het Kiel. "De verloren 1B-finale tegen Cercle viel me zwaar. Dat is één van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière."

"De verloren finale tegen KV Mechelen kwam minder hard aan. We dachten via de groene tafel toch te promoveren, maar dat draaide dus anders uit... Hopelijk kan Beerschot nu de stap alsnog zetten. Ik zou er binnenkort graag terugkomen als analist in 1A."