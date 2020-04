Licentiecommissie ziet geen graten in rol Vandenhaute én klacht Oostende: hierbij de uitleg

Wie gedacht had dat Anderlecht door de verschillende zaken die wijd en breid uitgesmeerd werden in de problemen ging komen bij de Licentiecommissie kwam bedrogen uit. Anderlecht slaagde in eerste zit.

De Licentiecommissie ging mee in de uitleg van Anderlecht over de rol van Wouter Vandenhaute. "Er bestaat geen contractuele relatie tussen de club en meneer Vandenhaute", schrijft de Licentiecommissie. "Hij behoort tot de externe adviseurs van de club op specifieke vraag van de CEO en de voorzitter. Hij heeft geen invloed op het beleid en de transfers van de club en heeft geen zeggenschap. Hij krijgt geen enkele macht binnen de club en is geen lid van een orgaan van de club. Op basis van de documenten en verklaringen gaan we daarin mee."

Ook Oostende viel de licentie van Anderlecht aan omdat Marc Coucke nog een invloed op hun dossier zou hebben. "Niet relevant", noemde de Licentiecommissie het. De Licentiecommissie moet zich beperken tot haar reglementaire bevoegdheid en taken en mag er zich niet toe lenen louter op vraag van een bepaalde club in het kader van een dispuut een voor de beoordeling van de licentieaanvraag niet relevant standpunt in te nemen."