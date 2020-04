Het rapport van de redactie: 4. Union - Ondanks offensieve aderlating, knap seizoen van de ambitieuze Brusselaars

Het voetbal ligt dan wel stil tijdens de coronacrisis, onze redactie bleef draaien. Aan de hand van de huidige stand, die straks ook als eindklassement wordt genomen, deelden we de 1B-clubs hun rapport uit. Vandaag is het aan het nummer 4: Union.

TRANSFERS

Na het vertrek van Tau en Niakaté raakte Union ook nog Selemani kwijt, die met slaande deuren naar KV Kortrijk vertrok. Met Casper Nielsen haalden de Brusselaars een moderne offensieve middenvelder, die met zeven doelpunten en zes assists meteen van goudwaarde was. Ook Tabekou brak helemaal door na het vertrek van al dat aanvallend geweld.

Ook in de wintermercato liet Union zich niet onbetuigd. Zo huurde het Charlie Brown van Chelsea en haalden ze Sigurdarson. De Ijslandse buitenlander liet fraaie dingen zien.

WAAR KON HET BETER?

Union begon furieus aan de competitie: negen op negen, met wervelend voetbal. Thomas Christiansen leek zomaar op het elan van zijn voorganger, Luka Elsner, voort te gaan. Met een sterke centrale as, met een belangrijke rol voor Perdichizzi en Teuma, bleven ze behoorlijk spelen. Gaandeweg moesten ze de rol lossen voor de eerste periodetitel.

Ook in de tweede periode zagen de toeschouwers in het sfeervolle Dudenpark vaak attractief voetbal, maar een periodetitel zat er niet in. Slechts twee keer verloor Union in de tweede periode, maar acht gelijke spelen was van het goede te veel.

Zo eindigde Union op een vierde plaats in de Proximus League, waar ze ons inziens ook op hun plaats staan: (veel) te sterk om naar onder te kijken, net niet geslepen genoeg om op meer aanspraak te maken.

PROGNOSE VS REALITEIT

Voor de competitie was het vooral uitkijken hoe de Brusselaars gingen omgaan met de leemte die Tau, Niakaté en Selemani hadden achtergelaten. Met jongens als Nielsen, Tabekou en Fixelles beschikte Union ook dit seizoen nog over aardig wat offensieve kwaliteit.

Union eindigde als vierde, net zoals onze redactie voor de aanvang van de competitie had voorspeld. Ondertussen is ook de licentie voor volgend seizoen al binnen, waardoor de ambitieuze club kan verderwerken aan zijn doel: een terugkeer op het hoogste niveau.

