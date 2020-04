Antwerp gaat tegen de stroom in: "Competitie afwerken zonder publiek en nieuw seizoen pas starten in september

Antwerp FC liet al van zich spreken bij het afsluiten van het televisiecontract. Ook nu roeit de Great Old tegen de stroom in. Het stamnummer één wil het huidige seizoen gewoon afwerken.

De Pro League besliste een tweetal weken geleden om het huidige seizoen stop te zetten, maar dat moet nog steeds worden bevestigd door de Algemene Vergadering. Ondertussen zet Antwerp FC druk om de jaargang toch af te werken.

"We kunnen het huidige seizoen afwerken zonder publiek", oppert de Great Old in Het Nieuwsblad. "Al dan niet met afgeslankte play-offs. In dat geval begint het volgende seizoen in september."

Ook Anderlecht en Genk voorstander

In principe staat Antwerp niet alleen met die mening. Ook RSC Anderlecht en KRC Genk hebben eenzelfde gedachtegang. Alleen liet Marc Coucke zijn idee varen na eerdere kritiek, terwijl Peter Croonen als voorzitter van de Pro League geen kant op kon.