Vanhaezebrouck is duidelijk: "Daardoor heeft Pro League gevoel gecreëerd dat het nog kan" en "Film de trainingen van Anderlecht & co"

Er is nog steeds de nodige onduidelijkheid over de al dan niet verderzetting van de competitie en het vervolg van het voetbal in de wereld, Europa en ons land. Maar: sommige teams trainen wel (opnieuw). Hein Vanhaezebrouck ziet het allemaal gebeuren ...

De trainingen van Anderlecht op Neerpede? Dat zijn volgens Vanhaezebrouck niet meer dan een soort van individuele trainingen, maar dan op het complex van paars-wit. "Het zou een goede zaak zijn moesten ze de trainingen registreren met camera's, dan kan iedereen volgen en zien of de spelers zich aan de regels houden", aldus de ex-coach van Anderlecht in Het Nieuwsblad. Wachten op beslissing Pro League "Het gevaar is dat eens je lekker bezig bent, je meer wil. Dat is eigen aan de mens en ook bij voetballers kriebelt het." Dat sommige ploegen (opnieuw) trainen, is volgens Vanhaezebrouck omdat er nog te weinig duidelijkheid is over de competitie: "Dat de Pro League de beslissing heeft uitgesteld tot 24 april heeft een gevoel gecreëerd dat het nog kan."